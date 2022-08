L’ha inseguita e speronata varie volte, armato di pistola, mentre lei scappava dopo una lite. Poi ha aperto il fuoco davanti alla caserma.

Tentato femminicidio nella notte a Soragna, in provincia di Parma.

Al culmine di un litigio domestico, la donna - 50enne - è scappata di casa in auto, terrorizzata. Il marito 60enne ha preso la macchina e con una pistola regolarmente detenuta si è messo alle sue calcagna.

La vittima ha chiamato il 112 chiedendo aiuto, e gli operatori l’hanno guidata davanti alla caserma. Proprio qui, davanti ai militari, il 60enne ha aperto il fuoco contro la donna scesa dalla macchina, ferendola di striscio a una spalla.

Pochi secondi dopo è stato bloccato e arrestato in flagranza per tentato omicidio. È stato anche denunciato per porto abusivo d'arma perché, pur essendo la pistola regolarmente detenuta, non aveva porto d'armi e quindi non avrebbe potuto portarla fuori casa.

La ferita è stata portata al Maggiore di Parma, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Sul posto il personale sanitario del 118, che ha portato la vittima in codice rosso in ospedale a Parma, oltre ai militari della squadra radiomobile di Fidenza e i colleghi della stazione di Busseto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata