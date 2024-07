I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei due giovani dispersi dopo essersi tuffati nel fiume Brenta, a San Martino di Lupari nel Padovano.

Dovrebbe trattarsi del cadavere del romeno 30enne che si era tuffato cercando invano di salvare il 23enne cingalese in difficoltà per la corrente. Il corpo giaceva a 4 metri di profondità, leggermente a monte del punto in cui i testimoni lo avevano visto scomparire.

Ciò perché, spiegano i vigili, in quel punto - anche a causa di uno sbarramento idraulico più a monte - si configura una specie di conca che tende a far tornare la corrente a ritroso.

Secondo quanto ricostruito i due ragazzi stavano giocando a calcio in una spiaggetta lungo il fiume quando il pallone sarebbe finito in acqua, raccontano i testimoni. Uno di loro si sarebbe tuffato per recuperare la palla e sarebbe sparito tra le acque, il secondo si sarebbe lanciato per salvarlo ma nel giro di pochissimo tempo anche lui è stato trascinato dalla corrente, abbastanza forte in quel punto.

(Unioneonline/D)

