Formalizzate nuove accuse per l’infermiera 58enne che a Palermo ha finto di vaccinare contro il Covid alcun no vax in cambio di denaro. Non solo: avrebbe simulato la somministrazione a decine di persone ignare di essere adesso senza copertura.

La donna, in servizio all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, a gennaio era finita ai domiciliari perché avrebbe fatto finta di iniettare le dosi di vaccino (dopo aver svuotato la siringa dentro una garza) ad alcuni pazienti no vax con i quali aveva concordato la finta iniezione. Ma gli agenti della Digos della questura stamattina hanno eseguito una ulteriore misura cautelare di arresti domiciliari emessa dal Gip.

L’infermiera si sarebbe resa responsabile di 47 episodi di falso ideologico e peculato. Questa volta, però, i pazienti sarebbero stati ignari. In pratica avrebbe agito non tanto per i soldi quanto perché fermamente contraria ai vaccini.

Nel corso delle indagini, grazie alle telecamere sistemate nell'hub dalla polizia, è emerso che in altre due giornate avrebbe praticato false vaccinazioni nei confronti di altri 47 utenti. Nel video la si vede mentre versa sulla garza il contenuto della fiala che avrebbe dovuto iniettare.

