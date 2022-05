Incidente sul lavoro a Fidenza, in provincia di Parma, anche nel giorno in cui dovrebbe essere celebrato il lavoro stesso, svolto in condizioni di sicurezza.

Questa mattina tre operai sono rimasti feriti nell’esplosione avvenuta in una nota azienda di produzione di oggetti di vetro.

Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, c'è stata una perdita di metano da una tubazione dove stavano lavorando i tre, operai di una ditta esterna.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata