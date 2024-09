È di tre morti il bilancio di un incendio avvenuto ieri sera intorno alle 23 a Milano in un emporio di articoli cinesi in via Cantoni, zona Certosa.

Le vittime sono tutte giovani e di nazionalità cinese: si tratta di due fratelli di 19 e 17 anni e un'altra di 24 anni. I tre (uno dei quali era in pigiama) si erano chiusi nel bagno per sfuggire alle fiamme, ma sono morti asfissiati.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi del Comando di Milano che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e poi procedere alla messa in sicurezza del magazzino. Carabinieri e polizia scientifica stanno indagando per capire le dinamiche dell'evento. Sul posto anche 118 e polizia locale.

Secondo le prime informazioni non è esclusa l'ipotesi di un rogo doloso. Da indiscrezioni pare che i titolari dell'attività commerciale avessero ricevuto minacce.

