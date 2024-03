L’ex calciatore Emanuele “Lele” Panizza, 58 anni, è morto nell’incendio di un’abitazione a Valmadonna, sobborgo di Alessandria.

Difensore, ha giocato con i Grigi piemontesi per cinque stagioni, dall'83 all'88. Ma pure con Juve Domo, Aosta e Valenzana. Aveva indossato anche la maglia del La Palma, a Cagliari, l’anno glorioso della C2 nella stagione 89-90, con Bernardo Mereu allenatore.

Il ricordo del giocatore è affidato a una comunicazione dell’Alessandria, che attualmente milita in serie C: «Indossare i nostri colori non è da tutti, lo sappiamo. Tu ne sei stato ampiamente degno. Ciao Lele».

«I Grigi si amano e tu l'hai sempre fatto, sia nelle 75 presenze con la nostra maglia e sia dopo come tifoso», il messaggio pubblicato dal Museo Grigio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata