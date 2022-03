Un operaio di 65 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamani, intorno alle 10.20, in un'azienda agricola di Massa Marittima, in provincia di Grosseto.

Secondo quanto appreso l'uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, sembra una trivella.

Intervenuti i sanitari inviati dal 118 che hanno allertato anche l'elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto anche il personale della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est e i carabinieri.

