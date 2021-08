Finisce in dramma una vacanza di giovani amici a Riccione, nel Riminese.

Una 18enne del gruppo è precipitata ieri sera dal balcone dell'hotel dove stava trascorrendo qualche giorno di agosto. L’allarme è scattato intorno alle 23, sul posto sono arrivati i carabinieri del Nor.

La ragazza, di Prato, ha fatto un volo di circa 7 metri. Sopravvissuta, è molto grave: ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale “Bufalini” di Cesana, in prognosi riservata, al termine di un intervento chirurgico subito nella notte.

Indagano i carabinieri, da una prima ricostruzione si parla di malore improvviso.

L’hotel dove si è verificata la tragedia, il Nizza, è lo stesso albergo che all'inizio dell’estate richiamava giovanissimi "purché non fossero stati astemi". A seguito dei controlli amministrativi da parte del Comune è risultato che l’albergo era sprovvisto del documento di valutazione rischi ed era stata sospesa la licenza per cinque giorni. La struttura, una volta messasi in regola, aveva quindi riaperto.

