In Sicilia sono 250mila le dosi di AstraZeneca chiusi nei frigoriferi e al momento inutilizzate.

A fornire il dato aggiornato è il dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Mario La Rocca, nel corso di una conferenza stampa nella Presidenza della Regione.

"Abbiamo avviato l'open day tre settimane fa per dare forza e impulso alla campagna di vaccinazione e a quella con AstraZeneca in modo particolare, la cui scorta nei frigoriferi è sempre stata abbondante - dice il governatore Nello Musumeci -. Verso AstraZeneca c'è stata e c'è una comprensibile ma ingiustificata psicosi, a fronte di 5-6 decessi la cui connessione con il vaccino comunque è stata esclusa".

Nei giorni scorsi, a dare rassicurazioni sui benefici del siero – di molto maggiori rispetto alle controindicazioni – è stata l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, che non ha previsto limitazioni per l’uso per nessuna fascia d’età.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata