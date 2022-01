Sono 179.106 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 188.797. Le vittime sono invece 373, mentre ieri erano state 385.

Con 1.117.553 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.110.266), il tasso di positività è al 16%, in lieve calo rispetto al 17% di ieri.

La situazione negli ospedali. I pazienti in terapia intensiva superano quota 1.700: sono 9 in più di ieri, 1.707 per la precisione, con 148 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 19.485, 174 in meno rispetto a ieri. Un dato quest’ultimo, che non era mai stato in discesa dall’inizio di questa quarta ondata.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 2.695.703 gli attualmente positivi al Covid in Italia, con un incremento di 13.662 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 9.603.856 mentre i morti sono 142.963. I dimessi e i guariti sono invece 6.765.190, con un incremento di 171.565 rispetto a ieri.

