Sono 7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.260. Sono 49 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri.

Con 220.656 tamponi effettuati (ieri 206.531), il tasso di positività è al 3,27%, in lieve calo rispetto al 3,5% dell’ultimo bollettino.

Buone notizie dai reparti di terapia intensiva, dove cala – seppur di poco – il numero dei pazienti: sono 455, cinque in meno di ieri con 26 nuovi ingressi (ieri erano stati 40) nelle ultime 24 ore. In area medica le persone ricoverate sono 3.692, +65 nelle ultime 24 ore.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.471.225, i morti 128.683. I dimessi e i guariti sono invece 4.211.080, con un incremento di 6.211 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 131.462 con un aumento di 960 casi nelle ultime 24 ore.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata