Sono 6.946 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.080.

Sono, invece, 251 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 198 di ieri.

Questi i dati riportati nell’odierno bollettino diramato dal ministero della Salute.

Sono 286.428 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Ieri i test erano stati 130.000.

Il tasso di positività è del 2,4%, in calo di un punto e mezzo rispetto al 3,9% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 2.056, in calo di 102 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 100 (ieri 80).

Nei reparti ordinari sono, invece, ricoverate 14.937 persone (490 meno di ieri).

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.123.230, i morti 123.282.

I dimessi e i guariti hanno raggiunto quota 3.636.089, con un aumento di 16.503 unità nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi sono 363.859, in calo di 9.811 rispetto a ieri.

(Unioneonline/F)

