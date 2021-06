Altri 1.325 positivi al coronavirus sono stati rilevati in Italia nel bollettino odierno del ministero della Salute, ieri erano 1.400. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 37, ieri erano state 52.

Stabile allo 0,7% il tasso di positività in Italia, con 200.315 tamponi molecolari e antigenici effettuati in un giorno, ieri erano 203.173.

I casi dall'inizio dell'epidemia di Covid in Italia sono 4.249.755, i morti 127.190. I dimessi ed i guariti sono invece 4.023.957, con un incremento di 4.533 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 98.608, in calo di 3.247 nelle ultime 24 ore e per la prima volta dopo mesi sotto quota 100 mila.

Continua ad alleggerirsi la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva sono 444 i pazienti Covid, in calo di 27 unità rispetto a ieri. I nuovi ingressi nelle ultime 24 ore sono 15, ieri erano stati 9. I ricoverati con sintomi negli altri reparti sono 2.888, in calo di 176 rispetto a ieri, sono scesi sotto quota 3mila come non accadeva dallo scorso settembre.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata