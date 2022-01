Da oggi le Regioni riceveranno, con distribuzione a cura della struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo, la pillola anti-Covid di Merck. Per la sua prescrizione è previsto l'utilizzo di un Registro di monitoraggio che sarà accessibile online sul sito dell'Agenzia.

Il 22 dicembre scorso l’Agenzia italiana del farmaco aveva dato il via libera a due antivirali, molnupiravir e remdesivir, per il trattamento di pazienti non ricoverati, con malattia lieve-moderata che si è manifestata da pochi giorni e in presenza di condizioni cliniche che rappresentano specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave.

Il molnupiravir è quello in distribuzione da oggi: il suo utilizzo è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell'assunzione di 4 compresse (da 200 mg) due volte al giorno, è di 5 giorni.

Per quanto riguarda il remdesivir, si tratta di un farmaco antivirale prodotto dall'azienda farmaceutica statunitense Gilead Sciences, sviluppato per il trattamento delle infezioni dai virus Ebola e di Marburg. Successivamente alla sua scoperta, altri studi sono stati fatti per esplorare ulteriori applicazioni del profilo antivirale, tra cui anche quello contro il coronavirus.

