L'ex sindaco di Riace, Domenico “Mimmo” Lucano, é stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo "Xenia", svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei migranti.

La sentenza condanna Lucano a quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa (7 anni e 11 mesi).

L’ex sindaco era accusato di essere il promotore di un’associazione a delinquere che aveva lo scopo di commettere “un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio), così orientando l’esercizio della funzione pubblica del ministero dell’Interno e della prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell’accoglienza dei rifugiati nell’ambito dei progetti Sprar, Cas e Msna e per l’affidamento dei servizi da espletare nell’ambito del Comune di Riace”.

Lucano era accusato anche di abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Per i magistrati il "modello Riace” altro non era che una sorta di accoglienza di facciata, ma che poi consentiva di lucrare sui migranti piuttosto che aiutarli.

Nel chiedere la condanna, la pubblica accusa aveva specificato: “A Riace comandava Lucano. Era lui il dominus assoluto, la vera finalità dei progetti di accoglienza a Riace era creare determinati sistemi clientelari. Lucano ha fatto tutto questo per un tornaconto politico-elettorale e lo si evince da diverse intercettazioni. Contava voti e persone. E chi non garantiva sostegno veniva allontanato”.

"Il Tribunale di Locri – aveva specificato nella sua arringa l’avvocato difensore Pisapia - deve giudicare l'esatto agire di Lucano. Egli, infatti, ha dato risposte e disponibilità in un periodo di urgenze in Italia in tema di immigrazione. A Riace ha fatto quello che doveva essere fatto dallo Stato. E lo ha fatto, tra l'altro, non solo tamponando l'assenza dello Stato, ma in perfetta buonafede e senza scopi di lucro o altri guadagni personali".

Per l'avvocato Andrea Daqua, l'altro legale dell'ex sindaco di Riace, "per colpire Lucano è stata fatta una forzatura della legge".

(Unioneonline/v.l.)

