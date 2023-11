È stata liberata Ilaria De Rosa, la hostess 23enne arrestata in Arabia Saudita lo scorso maggio per possesso e spaccio di stupefacenti.

A riferirlo è il senatore veneto Pietrantonio Zanettin, che conferma che la ragazza è già stata «espulsa e imbarcata sul volo Gedda–Roma della Saudia Airlines».

La giovane, originaria di Resana, nel Trevigiano, aveva ricevuto una condanna a sei mesi di carcere confermata anche in appello per il possesso di una piccola quantità di hashish, un reato che in Arabia Saudita può essere punito anche con la pena di morte. La ragazza, secondo le accuse, sarebbe stata trovata con uno spinello nel reggiseno durante un controllo di Polizia nel mezzo di una festa sulla spiaggia con alcuni amici tunisini. Lei ha sempre negato ogni accusa.

«Complimenti sinceri al vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha seguito personalmente la delicata vicenda, e al personale della Farnesina, che anche stavolta ha operato con la consueta professionalità ed efficienza», ha commentato a proposito Zanettin, annunciando che la giovane atterrerà a Roma in giornata.

(Unioneonline/v.l.)

