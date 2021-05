Un uomo di 46 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stato aggredito da un pitbull.

E’ accaduto a Palestro, in provincia di Pavia.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava cenando da un conoscente, quando all’improvviso tra i due è nata una lite.

Il cane del padrone di casa, innervositosi, si è scagliato contro l’ospite, azzannandolo al volto.

Dopo l’allarme, il malcapitato è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Vercelli, dove gli sono state riscontrate ferite a un orecchio e alla gola, oltre che una lussazione della spalla. Non è in pericolo di vita, ma resta ricoverato in prognosi riservata.

Sull’accaduto indagano i carabinieri. Da chiarire se lo scatto rabbioso del cane sia stato dettato dall’istinto e dalla concitazione del momento oppure se sua stato il padrone ad aizzarlo.

In questo secondo caso lo stesso padrone rischia di essere denunciato.

