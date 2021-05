"Il messaggio del coprifuoco non funziona per il turismo: vale per l'emergenza, non per un periodo sereno, con un'Italia in giallo".

Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia stasera a Genova per un incontro con il governatore della Liguria Giovanni Toti e le categorie del turismo. Il potenziale spostamento del coprifuoco dovrebbe essere discusso dal governo Draghi a partire dalla prossima settimana.

"Credo che il coprifuoco abbia i giorni contati: ci auguriamo che venga ridimensionato in fretta e che, quindi, si possa dare il messaggio che dai primi di giugno, mi viene da dire dal 2 giugno che è la Festa della Repubblica, non ci non ci sia più", ha aggiunto l’esponente del governo Draghi.

Il tema della ripartenza "è stato quello più importante. Credo avremo una estate positiva, più dello scorso anno", ha affermato parlando dei prossimi mesi.

Un'estate migliore "non perché siamo ottimisti - ha detto -, ma perché abbiamo l'ottimismo ragionevole dei numeri. L’Italia è di un bel giallo sole, con la Valle d'Aosta che, a breve, sarà come il resto d'Italia".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata