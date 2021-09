Dalle 7 di questa mattina, cioè da quanto è attiva la piattaforma per il controllo del Green pass nelle scuole, sono state oltre 900mila le verifiche. “Se considerate che non tutto il Paese è partito, ma 4.500 scuole su 8.000, pensate che risultato straordinario abbiamo”, è il commento di Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione. "Tutto ieri l'abbiamo provata un'ultima volta. Questo è un Paese che sa fare cose che funzionano, tutti me la stanno domandando in giro per l'Europa".

Bianchi ha rivolto agli studenti, che oggi tornano in aula, un augurio attraverso un breve video. "Bentornati – dice il ministro – A voi, a tutti i vostri insegnanti, al personale e alle vostre famiglie, buon primo giorno di scuola. Tornare a scuola significa ritrovare gli amici, ritrovare gli spazi della nostra vita, tornare nel luogo degli affetti che poi rimarranno per tutta la vita. La scuola è la straordinaria avventura dell'imparare insieme, esplorare mondi nuovi e nuovi incontri. È una parte importante del paese la scuola; tutto il paese oggi è con noi, la scuola è il cuore della nostra comunità".

L’ottimismo dell’esponente del governo si allarga anche alla didattica a distanza che, ha detto nel corso di un suo intervento a Sky, “conto di averla lasciata alle spalle ma bisogna riprendere con serenità il discorso sul digitale". "Anche nelle condizioni più dolorose siamo stati capaci di fare comunità, questa è la scuola. Non faccio promesse ma mi prendo un impegno: la scuola sarà in presenza e sarà piena di entusiasmo, fatta di comunità e di piacere di sperimentare".

E, ancora, “non ho abbandonato l'idea di far togliere le mascherine laddove in classe siano tutti vaccinati: è la nostra direzione di marcia, è una indicazione chiara del decreto del 6 agosto. Stiamo lavorando da aprile ad una scuola nuova, più inclusiva affettuosa e stiamo lavorando anche su questo aspetto delle mascherine".

