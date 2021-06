Si va verso un compromesso sulla vicenda del limite massimo di quattro persone per tavolo al ristorante. E’ previsto per domani, 3 giugno, un tavolo tecnico per stabilire se questa norma vale anche in zona bianca.

Secondo le regioni e diverse componenti del centrodestra, questa interpretazione - concorde con le prescrizioni del Cts – sarebbe ritenuta troppo restrittiva. Un possibile punto di caduta potrebbe essere quello di lasciare il limite solo per i ristoranti al chiuso.

In un primo momento, proprio nel giorno della riapertura dei locali al chiuso, il ministero della Salute ha precisato che in zona gialla e bianca resta il limite di 4 persone al tavolo, salvo che gli occupanti siano tutti conviventi.

Ma immediatamente sono partite le polemiche le polemiche e i governatori – tramite il presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga – hanno chiesto al governo di eliminare un limite considerato troppo “restrittivo”.

"È inaccettabile - attacca la Fipe-Confcommercio - che non ci sia ancora una linea chiara sul numero dei commensali permessi al tavolo. Da giorni si susseguono interpretazioni varie, a volte giuridicamente incomprensibili”.

Anche per la Coldiretti il limite rappresenta un "ulteriore danno” per un settore che ha già perso 41 miliardi nell'anno della pandemia.

