«A Gaza si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi. Nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi».

Sono le drammatiche parole di Papa Francesco questa mattina all'Angelus. «Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Fermatevi, fratelli e sorelle. La guerra sempre è una sconfitta», ha invocato.

«Ringrazio tutti quanti, in tanti luoghi e in diversi modi, si sono uniti alla giornata di digiuno, preghiera e penitenza che abbiamo vissuto venerdì scorso, implorando la pace nel mondo», ha quindi affermato dopo la recita della preghiera mariana. «Non desistiamo - ha proseguito -, continuiamo a pregare per l'Ucraina, anche per la grave situazione in Palestina e Israele e per le altre regioni delle guerre».

«A Gaza, in particolare - ha aggiunto il Pontefice -, si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi. Che nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi. Cessi il fuoco».

«Padre Ibrahim Faltas, l'ho ascoltato recentemente nel programma 'A Sua immagine', diceva: 'cessate il fuoco, cessate il fuoco'. Lui è il vicario di Terra Santa. Anche noi con padre Ibrahim diciamo: Cessate il fuoco! Fermatevi fratelli e sorelle! La guerra sempre è una sconfitta, sempre, sempre", ha concluso Francesco.

