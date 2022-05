Non solo non avevano intenzione di regolare il conto del ristorante, pretendevano anche di farsi dare 700 euro. “Noi siamo Casamonica e non paghiamo” avrebbero detto ai gestori di un locale nella zona lido di Latina il 9 marzo scorso. Per quell’episodio la Squadra mobile ha arrestato Diego, Guido e Marco Casamonica: il primo è finito in carcere, per gli altri due il gip ha disposto i domiciliari.

Dopo essere entrati al ristorante, i tre hanno ordinato i piatti più costosi presenti sul menu e bottiglie di champagne. Hanno poi chiesto a un cameriere di poter scendere in cantina per prendere altre bottiglie costose. Una volta terminata la cena, non hanno voluto pagare il conto e hanno invece preteso di ricevere del denaro. Al rifiuto se ne sono andati.

