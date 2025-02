Sarà il Penitenziere Maggiore, il cardinale Angelo De Donatis, a presiedere i riti delle Ceneri all'Aventino, mercoledì 5 marzo, giorno di inizio alla Quaresima. De Donatis sostituirà dunque Papa Francesco in queste celebrazioni.

Lo si legge nel Bollettino della sala stampa vaticana.

Questo lo svolgimento dei riti delle Ceneri: «Alle ore 16.30, nella chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino, inizierà la liturgia 'stazionale' cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. Alla processione prenderanno parte i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i monaci benedettini di Sant'Anselmo, i padri domenicani di Santa Sabina e alcuni fedeli. Al termine della processione, nella Basilica di Santa Sabina, avrà luogo la celebrazione eucaristica con il rito di benedizione e di imposizione delle ceneri».

Intanto il Pontefice, le cui condizioni di salute sono in miglioramento dal ricovero del 14 febbraio, continua a lavorare anche in ospedale. Oggi nel Bollettino ufficiale della sala stampa vaticana c'è un messaggio inviato ai partecipanti al corso per responsabili delle celebrazioni liturgiche episcopali del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo.

In calce la data (26 febbraio) e il luogo: «Dal Policlinico Gemelli». Francesco invita i responsabili delle liturgie «a proporre e favorire uno stile liturgico che esprima la sequela di Gesù evitando inutili sfarzi o protagonismi. Vi invito a svolgere il vostro ministero nella discrezione, senza vantarvi dei risultati del vostro servizio».

