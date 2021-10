E’ stato finalmente ritrovato il bambino di 5 anni rapito dal padre pochi giorni fa a Padova.

Il bimbo era assieme al genitore, un cittadino di origini romene, in Romania. Come confermano gli investigatori italiani, l'uomo, Bogdan Hristache, e il figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia locale a bordo di un treno in località Curtici al confine con l’Ungheria.

Hristache sarebbe stato prelevato dalle autorità romene in attesa di eventuali provvedimenti, il bambino invece posto al sicuro in una località protetta, sotto protezione del giudice minorile.

I Carabinieri di Padova hanno fatto sapere di essere già in contatto con le autorità romene per acquisire tutta la documentazione relativa al caso. In Italia è stata aperta un’indagine per sottrazione di persona incapace.

IL SEQUESTRO – Il piccolo era stato prelevato martedì mattina da un “commando” composto da quattro uomini. A bordo di un furgone nero avevano intercettato la madre del bambino, una 26enne, che lo stava accompagnando all’asilo.

Mentre due la tenevano ferma, l’ex compagno le strappava dalle mani il bimbo: il quarto uomo era rimasto alla guida, pronto a mettere in moto.

Il furgone utilizzato per il rapimento (Ansa - Carabinieri)

IL FURGONE – Ieri i militari dell'Arma avevano recuperato il furgone usato per il sequestro a Limena, vicino a un’officina: un "Mercedes Vito" di colore nero, immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza al momento della fuga.

La mamma del bambino, doppia nazionalità moldava e romena, si era rifugiata in Italia proprio per fuggire dal marito violento che vive a Bucarest e già una volta le aveva portato via il piccolo. Tre anni fa lei aveva ottenuto l'affido esclusivo del minore.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata