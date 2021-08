Quello dei controlli del Green pass ora diventa un caso. In attesa della circolare del Viminale il Garante per la Privacy smentisce di fatto quanto affermato ieri dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Rispondendo a un quesito della Regione Piemonte, il Garante ha confermato che "i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi" possono richiedere un documento di identità agli intestatari del Green pass.

"Le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13 del Dpcm 17 giugno 2021", si precisa. Tra i soggetti elencati ci sono anche i gestori di bar e ristoranti.

Ieri Lamorgese aveva detto: “Chiedere il Green pass al ristorante è come chiedere di mostrare il biglietto a chi va al cinema. Certo non sono tenuti a chiedere la carta d’identità e faremo una circolare come Viminale per spiegare che non sono tenuti a farlo. Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti”.

Parole che avevano rassicurato i gestori, nuovamente sul piede di guerra dopo la pronuncia del Garante per la privacy: "Ci auguriamo che la nostra 'richiesta' del documento di identità, come si legge nel decreto di giugno, avvenga soltanto laddove si ravvisi una palese contraffazione del certificato. E in quel caso, se il cliente si rifiuta di esibire il documento, chiameremmo le forze dell'ordine. Non possiamo sostituirci a un pubblico ufficiale", ha detto il direttore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) di Confcommercio, Roberto Calugi.

Nel caso in cui dovessero esserci sanzioni anche per i gestori, Calugi chiarisce: "Valuteremmo dei ricorsi, ma sarà il nostro Consiglio direttivo a decidere".

Un grande caos, insomma. Su cui si spera possa porre chiarezza la circolare del ministero dell’Interno, con una pronuncia definitiva.

