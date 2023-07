Giulia Dedola “amica dei consumatori”.

L’undicenne sarda, campionessa di equitazione, è salita agli onori delle cronache a fine maggio scorso, quando ha “sfidato” su Instagram Chiara Ferragni commentando una foto in cui l’influencer si immortalava seminuda.

«Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare», scrisse, e il suo commento collezionò decine di migliaia di like.

Il Codacons ha deciso di premiarla. Il 12 luglio Giulia Dedola riceverà a Roma il premio “Amico del consumatore 2023”. Un riconoscimento, spiega l’associazione, che ogni anno viene assegnato «a quei soggetti del mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese e della società civile che si sono distinti per l’impegno a tutela dei diritti dei cittadini e in favore della collettività».

La ragazzina riceverà una targa nel corso dell’evento organizzato a Palazzo Rospigliosi, nella Capitale. Questa la motivazione: «A soli 11 anni ha sollevato una questione di grande importanza riguardante l'uso responsabile dei social media e l'influenza che i personaggi pubblici esercitano sulle giovani generazioni. Ha dimostrato una notevole sensibilità verso tematiche legate all'immagine, all'autostima e al rispetto di sé. La sua critica costruttiva ha suscitato un ampio dibattito sulla consapevolezza del proprio corpo, sulla sessualizzazione delle immagini e sulla promozione di modelli di comportamento sani e rispettosi».

A onor di cronaca, riportiamo anche la replica della Ferragni a quel commento: «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere».

