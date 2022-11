Aveva appena finito di festeggiare la laurea in fisioterapia quando ha salvato uno sconosciuto colto da un malore sul bus.

È successo a Bolzano, protagonista una ragazza di 23 anni.

La giovane, Marika, era ancora vestita da lottatrice di sumo come le era stato imposto dagli amici in un canonico scherzo post laurea: poche ore prima aveva celebrato il completamento, con il massimo dei voti, del corso di studi in fisioterapia alla Scuola superiore provinciale di sanità "Claudiana".

Tornando a casa ha sentito un tonfo: un uomo, sul bus che riportava tutta la famiglia a casa, ha perso i sensi, accasciandosi al suolo. Dopo qualche attimo di smarrimento Marika, che grazie anche al suo passato da giovane promessa dello sci ad alto livello ha completato per ben due volte il corso di primo soccorso, si è messa subito all’opera con il massaggio cardiaco.

L’hanno assistita nelle manovre di rianimazione il fidanzato, i fratelli e la cugina: anche loro avevano seguito il corso. Sono state necessarie sedici compressioni dello sterno perché l'uomo, di circa 50 anni, riprendesse conoscenza.

Nel frattempo è intervenuta un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato fuori pericolo.

"Partecipare ai corsi di primo soccorso - ha raccontato Marika al quotidiano Alto Adige - è fondamentale ma ancora di più è svolgerli regolarmente", perché "permette di essere preparati a queste situazioni e salvare vite".

