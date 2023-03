Un’“onda fucsia” è quella che oggi, 8 marzo, attraverserà l’Italia da nord a sud, isole comprese. A Cagliari, Catania, Palermo, Alessandria, Genova, Venezia, Pisa, Modena – solo per citare alcune città – scenderà in piazza “Non una di meno”, il movimento femminista e transfemminista che promuove la lotta contro la violenza maschile sulle donne e contro ogni forma di violenza di genere.

Lo slogan scelto per l’edizione 2023, la settima, è “Se ci fermiamo noi, il mondo si ferma”. Il fulcro della manifestazione è infatti uno sciopero contro la guerra, il disastro ecologico, l'inflazione ma anche contro l'ideologia “Dio, patria e famiglia” del Governo e contro ogni forma di discriminazione e di razzismo.

Una manifestazione per reclamare “un aborto libero e gratuito, un reddito di autodeterminazione, un welfare pubblico e universale, per la libera circolazione delle persone” fatto insieme “alle donne curde, afghane e iraniane e alle donne che in tutto il mondo stanno lottando per una vita libera dall'oppressione e felice”.

Numerosi i cortei in programma.

