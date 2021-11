Volano scintille fra il rapper Ghali e il leader della Lega Matteo Salvini.

A testimoniarlo un video girato ieri sera a San Siro durante il derby Milan-Inter e in cui risulta evidente l'accesa lite fra i due, entrambi seduti in tribuna d'onore ed entrambi tifosi rossoneri, a suon di gestacci. Dalla clip non è possibile capire le parole che vengono scambiate, ma si vede Paolo Maldini, direttore generale del Milan, invitare gli steward a bordo campo a richiamare tutti alla calma.

"Matteo Salvini è stato aggredito verbalmente da Ghali durante il primo tempo di Milan-Inter di ieri sera”, spiegano da fonti Lega dopo la diffusione del video. “Il leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell’immigrazione ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione”.

Le ruggini tra Ghali e Matteo Salvini sono molto vecchie, tanto che due anni fa in un brano “Vossi Bop” di Stormzy, Ghali scandiva nel testo: “Alla partita del Milan ero in tribuna con gente / C’era un politico fascista che annusava l’ambiente”. Salvini in quell'occasione aveva prontamento replicato su Twitter: “Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave?”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata