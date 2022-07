È stato condannato a 5 anni di carcere e a 3.200 euro di multa Gaetano Scutellaro, il 58enne che a Napoli, lo scorso 2 settembre, si era appropriato di un “Gratta e Vinci” del valore di 500mila euro sottraendolo a una cliente 69enne della tabaccheria di via Materdei.

Il processo si è celebrato con rito abbreviato. L’accusa aveva chiesto sei anni e 5mila euro di multa.

Una vicenda che in aula è stata definita “tragicomica”, con l’imputato che, nelle parole degli inquirenti, avrebbe anche tentato un’estorsione in relazione alla richiesta di ritirare la denuncia fatta al nipote della donna. Una perizia aveva messo in dubbio le capacità di intendere e volere di Scutellaro, ma un esame successivo aveva ritenuto la circostanza inconsistente.

Il difensore dell’uomo ha già annunciato ricorso.

Il fatto si è verificato in una tabaccheria dove una donna aveva vinto i 500mila euro grattando un tagliando, rientrata nel negozio per chiedere conferma, Scutellaro – capito di avere tra le mani un vero tesoro – lo aveva afferrato per scappare in scooter facendo perdere le sue tracce. Era stato infine rintracciato a Fiumicino mentre tentava di prendere un aereo in direzione Fuerteventura, dopo aver depositato il Gratta e vinci in un istituto di credito.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata