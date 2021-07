Dopo la Corte dei Conti, anche il tribunale di Roma (collegio per i reati ministeriali) ha accolto le richieste della procura e disposto l'archiviazione per Matteo Salvini, finito sotto indagine per la vicenda dei voli fatti da ministro dell'Interno con mezzi del dipartimento di Pubblica Sicurezza o dei Vigili del Fuoco. Lo hanno reso noto fonti Lega.

Sotto la lente erano finiti 35 viaggi fatti nel 2019 da Salvini, tra cui anche una tratta Roma-Cagliari.

"Secondo i giudici invece non ha commesso abusi", viene spiegato dalle fonti del Carroccio. "Non solo, escono indenni anche i funzionari che avevano approvato le richieste del Viminale. Tutto in regola, nessuna ombra".

Per le stessi fonti la vicenda fu invece frutto di una campagna meditica “molto aggressiva” nei confronti dell’ex numero uno del Viminale.

(Unioneonline/l.f.)

