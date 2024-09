Folgorato da una scarica elettrica, è morto a 36 anni Carmine Saturno, cantante neomelodico noto come "Carmine Diamante".

L’incidente a Castel Volturno, in provincia di Caserta, nella casa di vacanza dei genitori. Saturno, a quanto si apprende, stava giocando con i nipoti nel cortile di casa quando ha toccato il rubinetto di una fontana, prendendo per motivi in corso di accertamento la scarica elettrica; il cantante è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Castel Volturno e della sezione radiomobile di Mondragone.

L'area con la fontana è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e poi posta sotto sequestro dai carabinieri. La salma è stata trasferita, su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, all'istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata