E’ riuscito a scappare dopo essere stato sequestrato da una banda di malviventi formata da 4-5 persone.

L’episodio è avvenuto lo scorso 26 novembre a Marano (Napoli), i carabinieri stanno indagando e si sono messi sulle tracce dei sequestratori, che con tutta probabilità hanno agito per finalità estorsive.

L’uomo sequestrato è un ingegnere di 41 anni, figlio di un imprenditore 76enne. I due erano assieme a bordo di una Bmw: quando si sono fermati sotto casa, i banditi hanno preso con la forza l’ingegnere e lo hanno portato via a tutta velocità su un furgone.

L’ingegnere sarebbe stato condotto in un luogo periferica della città, ma è riuscito a fuggire dal furgone in cui era stato rinchiuso dopo una colluttazione. In ospedale gli sono state refertate lesioni guaribili in 15 giorni riportate durante lo scontro fisico con i rapitori.

Si indaga anche negli ambienti della criminalità organizzata, negli ultimi anni sono numerosi gli imprenditori vittime di tentativi di estorsione.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata