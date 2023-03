«Auguri a tutti i Papà».

Inizia così il post condiviso su Facebook dall’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in occasione del 19 marzo.

«A quelli che lavorano e si impegnano per dare un futuro migliore ai propri figli e anche a quelli che non ci sono più, come il mio, che mi ha insegnato ad avere sempre il sole in tasca e a saperlo donare agli altri». Le parole del Cavaliere accompagnano una foto che lo ritrae in fasce, tra le braccia del padre.

E nella sezione commenti il “popolo dei social” si scatena e (si divide).

(Unioneonline/v.f.)

