Un importante narcotrafficante marocchino, ritenuto essere a capo di un’organizzazione operante in Lombardia, è stato fermato dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano.

Clandestino e con precedenti per spaccio di elevati quantitativi di droga, l’uomo – 31 anni – è stato identificato dopo dei pedinamenti e bloccato mentre tentava la fuga all’estero. Negli slip aveva 13mila euro in contanti.

Ora l’uomo si trova in carcere a Bergamo.

L’arresto odierno, viene spiegato, è la prosecuzione di un intervento dello scorso 27 agosto, quando un connazionale del 31enne è stato arrestato in flagranza, era in possesso di oltre 8 chili di cocaina, un’arma da fuoco clandestina e più di 26mila euro in contanti.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno portato rapidamente all’individuazione del capo dell’organizzazione.

