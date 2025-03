Fabrizio Corona ha ricevuto un ammonimento dal Questore di Milano, Bruno Megale, su richiesta di Fedez che, attraverso i suoi legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, ha riferito di «atti persecutori» nei suoi confronti.

Più precisamente, Fedez parla di un «comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazione e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private». Lo riporta il Corriere della sera. Si tratta di atti che «mi hanno determinato un forte stress emotivo», prosegue Fedez. Di più, «sono terrorizzato dalle sue falsità», aggiunge ancora il cantante.

Al centro della faccenda le rivelazioni di Corona nel suo «programma a pagamento “Falsissimo”» sulla separazione tra i Ferragnez, sulle presunte amanti di Fedez e sugli «insulti» che avrebbe rivolto alla ex moglie Chiara Ferragni. Tutte falsità, secondo i legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, montate ad arte per colpire Fedez e screditarlo.

Tra le false rivelazioni di Corona anche il caso della chiamata alla (presunta) amante Angelica Montini fatta prima del matrimonio con Chiara Ferragni «dicendole che se me l’avesse chiesto non mi sarei più sposato». «Ma Fabrizio come cazzo ti è venuto di dire che io 5 minuti prima a quella dicevo “ti voglio”...», gli aveva poi detto Fedez in un successivo incontro, in cui «Corona si limitava a stare in silenzio» proprio non potendo «ribattere in alcun modo, sapendo benissimo di aver detto una falsità, come implicitamente riconosciuto con il suo atteggiamento remissivo». Una vicenda che per il rapper «getta pesantissimo discredito sulla mia figura di marito e di padre».

Secondo i legali del cantante «è evidente che i falsi scoop sono stati creati ad hoc da Corona, con l’evidente scopo di guadagnare con il suo programma».

