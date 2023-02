«Oggi ho facilitato il lavoro di una giornalista della trasmissione “Fuori dal coro” che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, se io abbia cose da nascondere, ecco...non lo sono e se lo fossi lo direi».

Inizia così una delle stories pubblicate dal rapper Fedez, che torna su Instagram dopo un periodo di assenza post Sanremo, con la quale spiega ai follower la situazione che avrebbe coinvolto lui e i suoi cari. Stando alla denuncia via web, il suo orientamento sessuale sarebbe stato al centro di un’inchiesta portata avanti da una giornalista della trasmissione di Mario Giordano. «Siete la cloaca del mestiere», tuona l’artista, che mostra anche un video nel quale si sentirebbe la reporter ammettere che «se proprio vogliamo essere precisi ho sentito solo una persona ma se vuole il girato dell’intervista posso farglielo avere».

La risposta del conduttore di Rete 4 non si è fatta attendere, con le accuse rispedite al mittente: «Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti».

