Prima ha fatto uscire i figli di 7 e 9 anni di casa, poi ha affrontato la moglie in modo violento. Gli stessi vicini li hanno sentiti litigare e urlare.

Al culmine della lite Marco Aiello, 38 anni, ha ucciso Maria Rosaria Troisi, coetanea, con una coltellata alla gola. L’ennesimo femminicidio si è consumato in una frazione di Battipaglia (Salerno), all’interno della villetta in cui abitava la famiglia a Lago, a una manciata di chilometri dal centro cittadino.

Il corpo della vittima è stato trovato riverso a terra e insanguinato.

Marito e moglie si erano trasferiti di recente, in una delle abitazioni di una zona affollata soprattutto da case vacanza e tornata silenziosa a settembre. Lui, idraulico, è piuttosto conosciuto per il suo lavoro e viene descritto come un tipo riservato. Lei sembra uscisse poco di casa, e visto il recente trasloco non aveva ancora stretto amicizie con i vicini, che comunque non avrebbero avuto alcun sentore di dissidi gravi in quella famiglia.

Carabinieri e procura stanno approfondendo le dinamiche familiari mantenendo intanto uno stretto riserbo. Si sta verificando se in casa ci fossero litigi o eventuali attriti tra i due.

In ogni caso ieri si è consumata la tragedia, con l'uomo che ha brandito un coltello, probabilmente afferrato in cucina, colpendo a morte la consorte. Lui stesso avrebbe chiamato i carabinieri per confessare l'accaduto, ora è accusato di omicidio volontario.

