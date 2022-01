Christian Solinas e Nello Musumeci “devono dimettersi” se non difenderanno i loro cittadini. A scagliarsi contro i presidenti delle due regioni – rispettivamente Sardegna e Sicilia – è l’eurodeputata indipendente Francesca Donato. Con un video pubblicato sui social protesta contro il “decreto Festività” e chiede ai cittadini sardi e siciliani di invitare i governatori a prendere posizione “in difesa dei diritti” di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi e che verranno nei prossimi giorni “praticamente esiliati nelle loro regioni”.

"Il prossimo 10 gennaio - spiega Donato - entrerà in vigore il più sconcertante ed iniquo provvedimento della storia della Repubblica italiana: il decreto legge 221/2021, detto decreto Festività. In base al suo disposto, a milioni di cittadini italiani saranno negati, per ragioni esclusivamente politiche e gravemente discriminatorie, i diritti fondamentali garantiti dall'art. 16 Costituzione, quali la libertà di circolazione sul territorio della Repubblica e quella di soggiornare in località diverse dal proprio Comune di residenza. Il caso delle Isole è reso ancora più grave in quanto senza l'accesso ai mezzi pubblici i residenti sono di fatto esiliati”.

"Musumeci e Solinas – prosegue - devono agire in difesa dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dei siciliani e dei sardi, ogni esitazione in questo senso sarebbe complicità verso un sistema antidemocratico e lesivo delle libertà personali e richiederebbe le loro immediate dimissioni”.

(Unioneonline/s.s.)

