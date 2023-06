In arrivo una stretta al codice della strada, con nuove norme che riguarderanno automobilisti ma anche ciclisti e conducenti di monopattino.

Entro fine mese partirà l'esame in Parlamento di un nuovo disegno di legge, come annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un question time alla Camera.

In primo piano il contrasto alla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Tra le novità c'è l'alcolock, un dispositivo che, in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, sarà obbligatorio installare in auto e impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. Ma anche il cosiddetto "ergastolo della patente" che prevederà il ritiro del permesso a vita.

Sul tavolo norme anche per la cosiddetta mobilità dolce (bici e monopattini) con casco, assicurazione, targa e freccia obbligatori: chi si mette alla guida di una due ruote o di un monopattino rischia poi sanzioni pesanti per la sosta selvaggia e per la guida contromano.

Ancora: previsto uno schema di decreto ministeriale sugli autovelox, che sarebbe già pronto in attesa dell'approvazione del provvedimento sulla sicurezza stradale e che definirà le condizioni per l'installazione e l'utilizzo di dispositivi di controllo uniformi in tutti i Comuni con regole certe e diritto alla difesa per i cittadini.

Rispondendo a un'altra interrogazione, Salvini ha indicato poi l'intenzione di approvare il piano nazionale aeroporti entro fine anno e riaffermare con forza il controllo sul settore e la vigilanza sull'Enac per garantire i massimi criteri di trasparenza, efficacia e efficienza. «Purtroppo non sempre è stato così in passato, stiamo lavorando perché così sia nel presente e in futuro», ha detto.

