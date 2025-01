Elisabetta Belloni lascia in anticipo la guida dei servizi segreti. Belloni, il cui incarico di direttore del Dis sarebbe scaduto nel prossimo maggio, ha comunicato la sua scelta all’Autorita delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

Lascerà il 15 gennaio, ma Belloni ha smentito le indiscrezioni secondo cui la decisione sia legata all’assunzione di un nuovo incarico nella Ue, a fianco di Ursula Von der Leyen.

«Ho maturato questa decisione da tempo ma non ho altri incarichi. Per ora non c’è nulla, lascio e basta. Abbandono il posto di direttore del Dis il 15 gennaio», ha dichiarato al Corriere.

