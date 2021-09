I dati dei prossimi trenta giorni sono fondamentali per capire se in Italia arriverà l’obbligo vaccinale. Determinanti sia l’andamento della campagna vaccinale che quello della curva dei contagi.

Il commissario Figliuolo spera di continuare a veder aumentare il trend per raggiungere prima possibile il 90% della popolazione immunizzata, considerata una soglia di tranquillità. Nel frattempo si seguiranno gli effetti del ritorno a scuola, in base a cui poi valutare anche la riapertura delle discoteche ed eventuali misure per aumentare la capienza di stadi, palazzetti, teatri e cinema.

Nel governo c’è ottimismo: l’estensione del Green pass al mondo del lavoro sta già dando i suoi effetti, aumentano le prenotazioni e si allontana dunque l’obbligo vaccinale.

Dal 15 ottobre la certificazione diventa obbligatoria per una platea di circa 23 milioni di lavoratori, inclusi volontari, tirocinanti e stagisti. E quasi tutte le Regioni registrano un considerevole aumento di prenotazioni delle prime dosi, soprattutto tra i cinquantenni: crescita che va da un +20% a un +40%.

