Durante la messa si è lasciato andare ad una richiesta inconsueta e per molti inopportuna, così è finito nel mirino delle polemiche social.

Protagonista don Antonio Lucariello, parroco della chiesa di Sant’Eufemia Martire a Carinaro, nel Casertano: dal pulpito ha chiesto ai fedeli offerte più alte, “perché tutto aumenta”.

“Quest’anno donate qualche cosina di più per coprire le spese”, ha detto nel bel mezzo della celebrazione, riferendosi alla festa patronale di Santa Eufemia che si terrà il 16 settembre. Un fedele lo ha immortalato, ha pubblicato il video su TikTok e il filmato è finito all’attenzione del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha provocato così la reazione sdegnata di centinaia di utenti. In pochi lo hanno difeso.

“No vabbè, siamo proprio alla frutta ora. È aumentato tutto va bene, ma il problema lo abbiamo anche noi”, scrive una donna. Duro un altro utente: “Come quando cerchi una chiesa a Napoli per sposarti e ti chiedono un offerta a piacere da un minimo di 500 euro. È diventata una cosa vergognosa, da parte dei parroci”. E ancora: “Meno male che i preti non sono tutti così. Io da uno così venale non andrei ad ascoltare la parola di Dio, è un cattivo esempio”. C’è anche chi la butta sull'ironia: “Mi dovrei confessare, va bene cinque euro padre?”.

La richiesta di don Antonio ai fedeli è stata molto esplicita. “A chi passa attraverso le nostre strade, vicino ai nostri palazzi - ha detto il parroco - accogliamolo con il sorriso, con le nostre preghiere e certamente con il dono della generosità come avete sempre fatto. Quest'anno con qualche cosina in più. Perché dovunque siamo andati quest'anno per i contratti, ci hanno detto che è tutto aumentato. Allora, qualche cosina in più, non dico quanto, rispetto a tutti gli altri anni, e credo che riusciamo a coprire tutte le spese. Già avete capito, Dio ama chi dona con gioia e con tutto il cuore. Ma non con tristezza e con le lacrime. Facciamo come fanno gli sposi, con le lacrime di gioia”.

