Quelle ragazze che si baciavano e camminavano mano nella mano lo hanno infastidito, così lui ha deciso di colpirne una mandandola in ospedale.

Succede a Sperlonga (Latina), l’attacco omofobo è avvenuto a Ferragosto e la vittima – 34enne campana residente a Roma – è finita in ospedale con una prognosi di sette giorni.

L’uomo, 40 anni circa, era in un parcheggio con altri familiari e spingeva un passeggino quando ha visto la scena che lo ha infastidito. Prima ha ammonito le ragazze, poi è passato alle mani.

Secondo il racconto della vittima, che ha sporto denuncia, prima le ha dato uno schiaffo, poi l’ha buttata a terra con uno spintone e l’ha colpita alla gamba con un passeggino.

Sull'episodio sono indagano i carabinieri del posto che hanno inviato una prima informativa alla procura di Latina: al momento l'ipotesi di reato è quella di lesioni.

“A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? No! In prima linea contro l’omofobia, per dare più diritti e più tutele alle persone LGBT+", scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

(Unioneonline/L)

