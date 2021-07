Due donne italiane sono morte assiderate sul Monte Rosa, erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota.

Avevano chiamato i soccorsi, ma dopo la prima telefonata al 112 non sono state più contattabili via telefono.

A causa delle pessime condizioni meteo non si sono potuti attivare gli elicotteri, così è stata mobilitata una squadra a terra del Soccorso Alpino, che in mezzo alla bufera ha cercato di rintracciarle e portarle in salvo.

Non c’è stato nulla da fare. A un certo punto le ricerche erano state sospese proprio per via del maltempo e della mancanza di informazioni precise.

Sono riprese in tarda serata, nella notte il ritrovamento da parte di squadre a piedi del Soccorso alpino valdostano. Ma era già troppo tardi. Le due donne, alpiniste piemontesi entrambe trentenni, sono state trovate prive di vita.

Con loro c’era un uomo, che ha riportato gravi congelamenti alle mani ma è sopravvissuto.

I tre erano partiti per l'ascensione della Piramide Vincent e hanno raggiunto la vetta solo nel pomeriggio, mentre stava iniziando la bufera.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata