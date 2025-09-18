Tragedia questa mattina a Genova Voltri, dove un bambino di 7 anni è precipitato, per cause ancora da chiarire, dalla finestra al secondo piano di un edificio scolastico.

Il dramma attorno alle 12, ad assistere alla scena una passante che ha subito allertato i soccorsi e poi è stata a sua volta portata in ospedale in stato di choc.

Il piccolo è stato intubato e trasferito con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in condizioni critiche.

Indagini della polizia sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.

