Dramma a Genova, bimbo precipita dal secondo piano di una scuola: in rianimazioneAd assistere alla scena una passante, che ha visto precipitare il piccolo e ha allertato i soccorsi: anche per lei il ricovero a causa dello choc
Tragedia questa mattina a Genova Voltri, dove un bambino di 7 anni è precipitato, per cause ancora da chiarire, dalla finestra al secondo piano di un edificio scolastico.
Il dramma attorno alle 12, ad assistere alla scena una passante che ha subito allertato i soccorsi e poi è stata a sua volta portata in ospedale in stato di choc.
Il piccolo è stato intubato e trasferito con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in condizioni critiche.
Indagini della polizia sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.
(Unioneonline/v.l.)