Un colpo di pistola nella sala riunioni della Questura. Così si è tolto la vita il questore di Biella, Gianni Triolo, 60 anni. I colleghi lo hanno trovato senza vita: sembra che avesse lasciato un biglietto ma per ora non sono noti i motivi del gesto.

Nato a Pescara, dopo la laurea in Giurisprudenza era entrato in polizia nel 1987; fino al 1991 è stato in servizio al Reparto Mobile di Torino, è stato Dirigente dell'Ufficio Personale e quindi Capo di Gabinetto della Questura di La Spezia. Ha diretto inoltre la Divisione Anticrimine della Questura di Massa Carrara, per poi tornare a La Spezia con lo stesso ruolo e diventare vicario del Questore, incarico ricoperto anche a Pisa. Promosso dirigente superiore, per alcuni mesi ha operato presso l'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualità di Ispettore Generale. Era questore di Biella dal febbraio 2020.

Grande cordoglio è stato espresso da tutta la comunità biellese.

(Unioneonline/s.s.)

