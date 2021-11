La scorsa estate lei lo ha lasciato, a causa dei ripetuti comportamenti violenti e dei maltrattamenti. Ma nonostante la separazione lui ha iniziato a perseguitarla.

Uno stalking culminato ieri – a Bologna, teatro della vicenda -, con una vera e propria tempesta di telefonate: almeno cinquanta in poche ore. La donna non ha risposto. Ma quando le ha trovate visualizzate sullo smartphone, esasperata e spaventata, ha allertato il 112 e i carabinieri sono intervenuti arrestando lo stalker, un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso della loro convivenza, infatti, la donna aveva denunciato almeno quattro episodi di violenza. Poi la decisione di mettere fine una volta per tutte alla loro relazione, decisione di fronte alla quale il 40enne non si è mai rassegnato.

La persecuzione è, come detto, proseguita fino a ieri, quando – ubriaco – l’uomo ha continuato a far squillare il cellulare della sua ex. Avvisaglia che la situazione poteva precipitare ulteriormente da un momento all'altro. Ma i militari sono prontamente intervenuti, rintracciando l’uomo e mettendolo in manette.

