Una donna di 55 anni è stata uccisa nel negozio di alimentari che gestiva assieme al marito a Chiesanuova, provincia di Firenze.

La tragedia che ha scosso il paese sulle colline toscane è avvenuta stamattina. Laura Frosecchi è stata trovata in una pozza di sangue, uccisa con un’arma da fuoco dal nipote, che è stato arrestato. I residenti della zona hanno sentito una serie di colpi nei pressi del negozio, dove sono intervenuti i carabinieri di Firenze e il personale del 118.

Il negozio era regolarmente aperto quando è avvenuto l’omicidio.

I testimoni hanno subito indicato agli uomini dell’Arma come responsabile Matteo, nipote 22enne della vittima. I carabinieri, in forze e in giubbotto antiproiettile, hanno circondato l’edificio dove il giovane era barricato in casa, hanno fatto irruzione e lo hanno arrestato. Il ragazzo è stato portato via mentre i parenti della vittima inveivano contro di lui.

«Da tempo lo vedevamo girare armato di pistola in paese, avevamo paura di lui», hanno detto a proposito del ragazzo più abitanti di Chiesanuova mentre, a distanza, assistevano alle operazioni di cattura del 22enne. Secondo gli abitanti del posto, il giovane sarebbe coinvolto in «brutti giri» anche se «lo vedevamo poco».

