Un momento di disperazione, forse frutto di un malessere covato da tempo. È ancora da chiarire la motivazione che ha spinto una donna tunisina di quarant'anni residente a Francofonte, nel Siracusano, a lanciare dal balcone della sua abitazione, posta al primo piano di una palazzina nel centro storico, le sue figlie di tre anni e 18 mesi.

Le bimbe, dopo un volo di circa 3 metri, sono state trasferite in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro a Catania e successivamente al Policlinico. Fortunatamente non sembra siano in gravi condizioni. La donna successivamente ha minacciato di lanciarsi dal balcone: sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale insieme ai vigili del fuoco che hanno predisposto un materasso gonfiabile.

La tunisina si è lanciata nel vuoto e ha comunque riportato delle fratture per le quali è stata ricoverata all'ospedale di Lentini. L'episodio è accaduto intorno alle 23 di ieri sera: la donna era in casa con le figlie e alcuni parenti, che sono state i primi intervenire e a chiamare i soccorsi. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze di tutte le persone presenti per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto.

Sembra non fosse presente in casa il compagno della donna con il quale ci sarebbero state recentemente delle liti.

